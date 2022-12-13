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Kadıköy'ü lodos vurdu, Caddebostan sahilini plastik atıklar kapladı

Kadıköy'ü lodos vurdu, Caddebostan sahilini plastik atıklar kapladı
Kadıköy'ü lodos vurdu, Caddebostan sahilini plastik atıklar kapladı

İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos sebebiyle Caddebostan Sahilinde deniz, kırmızı yosun, plastik atıklar ve çöpler ile kaplandı. Sahilde su yüzeyine çıkan insan atığı poşetler, kuruyemiş paketleri ve makarna paketi gibi atıklar denizde kirlilik oluşturdu.

Kadıköy’ü lodos vurdu, Caddebostan sahilini plastik atıklar kapladı - Tıkla İzle

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış ve lodos sonrası Kadıköy'de Caddebostan sahilinde kıyıya insan atığı çöpler ve yosunlar vurdu. Sahilde su yüzeyine çıkan poşetler, kuruyemiş paketleri ve makarna paketi gibi atıkların denizde kirlilik oluşturduğu görüldü.

Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir
 

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