Kadıköy'ü lodos vurdu, Caddebostan sahilini plastik atıklar kapladı

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış ve lodos sonrası Kadıköy'de Caddebostan sahilinde kıyıya insan atığı çöpler ve yosunlar vurdu. Sahilde su yüzeyine çıkan poşetler, kuruyemiş paketleri ve makarna paketi gibi atıkların denizde kirlilik oluşturduğu görüldü.

Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir



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