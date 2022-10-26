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Kadıköy'ün atıklarını Kadıköylüler evlerinde ayrıştırıyor

Kadıköy'ün atıklarını Kadıköylüler evlerinde ayrıştırıyor
Kadıköy'ün atıklarını Kadıköylüler evlerinde ayrıştırıyor

Kadıköy Belediyesi, ilçede üretilen çöp miktarının azaltması ve geri dönüşümü mümkün olan atıkların ekonomiye kazandırılması amacıyla yürüttüğü “atıkları kaynağında ayrıştırma” çalışmalarına devam ediyor.

Sıfır atık konusunda uzun süredir çalışmalar yapan ve çeşitli kararları bir bir uygulamaya koyan Kadıköy Belediyesi apartmanlarda geri dönüştürülebilir atık toplama çalışmalarına devam ediyor. Kadıköy Belediyesi'nin bahçesinde açılan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde 14 atık türü ayrı olarak toplanıyor. Ayrıca Kadıköy'ün 21 mahallesinde 23 noktada bulunan Mobil Atık Getirme Merkezi'nde de 7 atık türünün ayrı toplanması sağlanıyor.

Çöp miktarını azaltmayı, çevreye verilecek zararları önlemeyi ve geri dönüşümü mümkün olan atıkları ekonomiye kazandırmayı hedefleyen Kadıköy Belediyesi, toplama programı çerçevesinde tüm ilçeden haftanın 6 günü geri dönüşümü mümkün olan atıkları topluyor ve toplanan atıklar Merdivenköy'de bulunan atık ayrıştırma merkezine götürülüyor.

Aykut Zor
 

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