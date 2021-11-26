Kadın A Milli Takımı, Almanya'ya farklı mağlup oldu

Ay-yıldızlılar 30 Kasım 2021 Salı günü saat 18.00'de Mersin Stadyumu'nda İsrail'i konuk edecek. Türkiye ilk 3 maçında Portekiz ile 1-1 berabere kalmış; Bulgaristan'ı 1-0 yenmiş ve Sırbistan'a 2-0 mağlup olmuştu.

Stat: Eintracht

Hakemler: Aleksandra Cesen, Stasa Spur, Helena Buh, Dejan Balazic

Almanya: Merie Frohms, Maximiliane Rall, Lena Oberdorf (Marina Hegering dk. 63), Lea Schüllerx (Laura Freigang dk. 72), Jana Feldkamp, Svenja Huth (Jule Brand dk. 46), Sjoeke Nüsken, Sara Dabritz (Melanie Leupolz dk. 46), Felicitas Rauchx, Klara Bühl, Lina Magull (Linda Dallmann dk. 46)

Türkiye: Selda Akgöz, Berna Yeniçeri, Didem Karagenç (İlayda Civelek dk. 64), Dilan Yeşim Taşkın, Emine Ecem Esen, Miray Cin, Ebru Topçu (Ece Türkoğlu dk. 72), Yağmur Uraz, Birgül Sadıkoğlu (Büşra Kuru dk. 72), Kezban Tağ, Elif Keskin

Goller: Kezban Tağ (dk. 2 k.k.), Lea Schüller (dk. 10, 11 ve 67), Jule Brand (dk. 62), Laura Freigang (dk. 73), Sjoeke Nüsken (dk. 80), Klara Bühl (dk. 88)

Sarı Kartlar: Maximiliane Rall, Marina Hegering (Almanya), Ece Türkoğlu (Türkiye)