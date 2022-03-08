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Kadın ambulans şoförü ekibiyle hayat kurtarıyor

Kadın ambulans şoförü ekibiyle hayat kurtarıyor
Kadın ambulans şoförü ekibiyle hayat kurtarıyor

Hatay’da 8 yıldır 112 acil ambulansını kullanan kadın şoför Seha Şanverdi, 2 kadın acil tıp teknisyeniyle zamana ve yollara meydan okuyarak hayat kurtarıyor.

Kadın ambulans şoförü ekibiyle hayat kurtarıyor - Tıkla İzle

Hatay'da acil tıp teknisyeni Satı Kara ve paramedik Rabia Nur Kızılkaya ile ambulans şoförlüğü yapan 1 çocuk annesi Seha Şanverdi, görev başında yaşadıklarını anlattı.

İşinin zor olmasına rağmen işini sevdiğini belirten Şanverdi, "Genel olarak trafikte zorluk yaşıyoruz. Özellikle yol vermeme, trafik sıkışıklığı gibi sorunlarla karşılaşıyoruz" dedi.

Mesleklerinin en güzel yanının hayat kurtarmak olduğunu ifade eden Şanverdi, "Ambulansta genelde 3 bayan çalışıyoruz ve bu da insanların dikkatini çekiyor. Bazıları bizi görünce araçlarını yol kenarına çekip bizi alkışlayarak bizleri motive etmeleri hoşumuza gidiyor ve işimizi daha severek yapmamıza yardımcı oluyor" diye konuştu.

Adem Karagöz - İsmet Biçen
 

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