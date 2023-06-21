Kadın avukat ve eşine taşlı bıçaklı saldırı kamerada

Genç Avukat Kübra Kanalcı ile eşi avukat Muharrem Kanalcı velayet davasında çocuğu teslim almaya gittikleri sırada, çocuğu vermek istemeyen ailenin saldırısına uğradı. Şüphelilerin araca ve avukat çifte, bıçak ve taşla saldırı anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Aleyna Kübra Kanalcı ile eşi avukat Muharrem Kanalcı tedavilerinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi olurken, şüpheliler kısa sürede gözaltına alındı.

Bursa Barosu Başkanı Avukat Metin Öztosun olayı kınayarak şunları söyledi: "Olayı şiddetle kınıyor, meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Meslektaşlarımıza yönelen her türlü saldırıda onların yanında olacağımızı, bu olayların bir daha yaşanmaması ve faillerin en ağır cezayı almaları için tüm soruşturma ve kovuşturma sürecinin takipçisi olacağımızı yineliyor, olayı haber almamızdan itibaren meslektaşlarımıza destek olup yanlarında olan Bursa Barosu Avukat Hakları Merkezimize teşekkürlerimi sunuyorum.”

Cumhuriyet Başsavcılığından avukatlara saldıranlara gözaltı kararı

Avukat Aleyna Kübra Kanalcı ve eşi Muharrem Kanalcı'ya saldıranlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığından gözaltı kararı verildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz tarafından yazılı açıklamada, “20 Haziran 2023 günü yaşı küçük çocuğun kolluk kuvvetlerinin gözetiminde babasından alınarak annesine teslim edilmesi sonrasında şüpheliler K.E, M.E., S.E, F.E, tarafından içerisinde müştekiler K.E, A.K, Muharrem Kanalcı ve eşi Avukat Kübra Kanalcı'nın bulunduğu aracın seyir halinde iken önünün kesilerek araca zarar verilmesi ve araç içerisindeki müştekilerin darp edilmesi iddiası ile Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheliler hakkında “Kasten Yaralama, Mala Zarar verme, Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” suçlarından soruşturma başlatıldı. Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Ali İhsan Uğur - Abdullah Uğur



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