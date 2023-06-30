Kadın çiftçi devlet desteği ile çorak arazileri lavanta bahçesi yaptı

Kozan'ın Gökgöz Mahallesinde bakanlığının hibe desteğinden 3 yıl önce yaşadığı kuraklık ve su sorunu nedeni faydalanarak lavanta bahçesi kuran kadın çiftçi köyün ilk bahçe turizmi yapan kadını olarak kadınlara örnek oldu. 6 dönüm araziye İntermedya cinsi lavanta eken ve açık hava fotoğraf stüdyosuna çeviren Cömert bu yıl Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerini ağırladı.

5 bin 400 intermedya cinsi lavanta eken Cömert, 100 haneli köylerini lavanta turizme kazandırdı. Bayramda ziyaretçilerini ağırlayan Cömert kadınların hayallerinin peşinden koşarak her şeyi başaracaklarını söyledi.

Cömert, küresel ısınmanın bu üretimi tetiklediğini belirterek, “Kırsal bir bölge tarım açısından çok verimli değil eskisi gibi tarımda yapılmıyor. Tarlalarımıza daha önceleri buğday ekiyorduk. Küresel ısınmadan dolayı verim alamıyoruz. Lavanta ekimi yaparak değerlendirmek istedik. Turizm hayali ile lavantalarımızı ekmeye başladık. Kozan Kaymakamımız, İlçe Tarım Müdürümüz desteklerini esirgemediler. Fideleri ilçe tarımdan aldım. Kadın girişimci desteklerinden de faydalanarak ekimlerimizi yaptık. Çiçeklerin yeni açıyor olmasına rağmen çok ilgi oldu. 3 yıl önce ektik bu ikinci hasadımız olacak. Geçen yıla göre ziyaretçimiz bu sene daha fazla oluyor. Çiçekler yoğunlaştıkça daha güzel görsel oluşuyor insanların ilgisini çekiyor. Kadınlar hayallerinin peşinden gitsinler benim tarlamın adı Hayal Lavanta Bahçesi. Bu benim çok uzun yıllar önce kurduğum bir hayalimdi. Bir kadın bir işe inanıyorsa başarır. Girişimci kadınlara fideleri tedarik etmede yardımcı oluyoruz” dedi.

Bayram tatilinde çocuklarını lavanta bahçesine getirdiğini aktaran Mukaddes Şengül “İskenderunluyum Kozan'dan geliyorum. Hayal Lavanta bahçesinin olduğunu duyduk. Bayram vesilesiyle çocuklar ile gezmeye geldik iyi ki gelmişiz çok mutlu olduk” diye konuştu.

Aileleriyle birlikte lavanta bahçesini gezen çocuklardan Miray Şengül (9), “Annemle lavanta bahçesini gezmeye geldik Kelebekler ile oynadım çok eğlendim” dedi. Zeynep Miray (6) kelebekleri çok sevdiğini ifade ederek “Anneannemle gezmeye geldim. Lavanta bahçesi çok güzel kelebekler arılar var çok güzel arkadaşlar ile oynuyoruz” şeklinde konuştu. Doğanın keyfini çıkardığını kaydeden Yusuf Mirza (7) ise Lavanta bahçesine anneannemle ve arkadaşlarımla geldim diyerek, “Kelebek, uğur böceği topluyorum, çevrede eşek ve keçiler arılar var. Seviyorum hayvanlar ile uğraşmayı çok güzel. çok doğal bir ortam ”dedi.

Mahalle sakini Mehmet Cömert, "keşke daha fazla ekim yapsak" diyerek “Lavanta bahçesini televizyonda gördük Konya'dan getirdik fidesini böyle olacağını bilseydik tarlanın tamamını lavanta bahçesi yapardık, bilemedik artık gözümüz açıldı. Bundan sonra geri kalan kısımlarını da ekeceğiz. Adana ve Kozan'dan ziyaretçiler geliyor verimi daha güzel yıl ” diye konuştu.

Adana'dan bayram tatili için lavanta bahçesine geldiklerini kaydeden Seda Kayacı” Adana'dan Lavanta bahçesini gezmeye geldik. Herkesin gelip görmeleri gereken bir yer çok güzel olduğunu ifade ederken mahalle sakini Durdu Acar ise ilk defa köyümüzde olduğu için mutluyuz. İlerleyen zamanda ben de yapmayı düşünüyorum herkesi davet ediyoruz” diye konuştu.

Faruk Yiğenoğlu

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