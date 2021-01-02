Kadın cinayetleri yüzde 21 azaldı

İçişleri Bakanlığı, aile içi ve kadına şiddetle ilgili olarak yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, kadına şiddete yönelik alınan tedbirler çerçevesinde düşüş gösterdiği görüldü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla mücadele kapsamında çok yönlü yürütülen çalışmalar ve tedbirler sayesinde kadın cinayetlerinde azalış sağlandığı, 2019 yılında 336 kadın cinayeti işlenirken, geçen yıl bu sayının yüzde 21'lik azalışla 266'ya gerilediğini bildirildi.

Eğitimli kolluk personelince doldurulan, “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Olay Kayıt Formu”nun güncellendiği belirtilen açıklamada, yeni formlar sayesinde risk analizlerinin artık daha etkin şekilde yapılabileceği ve adli makamların daha ivedi karar vermesine yardımcı olunacağı kaydedildi.

2020 yılında, bir önceki yıla göre koruyucu tedbir kararında da artış olduğu aktarılan açıklamada, “6284 sayılı Kanun kapsamında şiddet mağdurlarına yönelik geçen yıl koruyucu tedbir kararı yüzde 39, şiddet uygulayanlara yönelik önleyici tedbir kararı yüzde 64 arttı” ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde 6284 sayılı Kanun kapsamında yürütülen tüm iş ve işlemlerin, konusunda eğitim almış birimler tarafından ve tek elden takibinin yapılması amacıyla il düzeyinde bulunan, “Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirlikleri”nin ilçe düzeyine de yaygınlaştırıldığı aktarılan açıklamada, Emniyet bünyesinde bin 5 büro amirliği, Jandarma bünyesinde ise 5 Şube Müdürlüğü ile 76 Aile İçi Şiddet ve Çocuk Suçları İle Mücadele Kısım Amirliği olarak bin 86 yeni birim kurulduğu vurgulandı.

- 154 bin 231 kolluk personeline, “Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele” konusunda eğitim verildi

29 Ekim 2019 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Polis Merkezi Amirliklerinde ve Jandarma Karakollarında görev yapan 154 bin 231 kolluk personeline, “Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele” konusunda eğitim verildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu eğitimlere Covid- 19 salgını sebebiyle uzaktan eğitim modeliyle devam edildiği bilgisi paylaşıldı.

KADES'i 1 milyon 327 bin kişi indirdi

Kadınların acil durumlarda yardım isteyebilecekleri Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının İçişleri Bakanlığınca 2018 yılında hizmete girdiği anımsatılan açıklamada, uygulamayı bugüne kadar 1 milyon 327 bin kişinin indirdiği aktarıldı. 68 bin 214 kadının, acil durumlarda uygulamayı kullanarak ihbarda bulunduğunun bilgisi verilen açıklamada, şiddet mağdurlarının ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal medya üzerinden yapmış olduğu ihbarların da kolluk kuvvetleri tarafından takip edildiği ve anında müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada yıllara göre kadın cinayetleri mukayese edildiğinde ise, 2019'da 336 kadın cinayeti işlenirken, 2020'de yüzde 21'lik azalışla 266'ya gerilediği, 2017 yılında 353 kadın cinayeti işlenirken, bu sayının 2018 yılında yüzde 21'lik bir azalışla 279'a düştüğü bildirildi.

Elektronik kelepçe 81 ilde yaygınlaştırılacak

Elektronik kelepçe uygulaması ile 6284 sayılı Kanun kapsamında Aile Mahkemeleri hakimleri tarafından verilen kararlara istinaden, şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişilerin şiddet mağdurlarına yaklaşıp yaklaşmadığının izlenebildiği vurgulanan açıklamada, “İhlal olduğu takdirde mağdurda ve failde bulunan cihazlara bildirim gönderilerek ikaz yapılabiliyor. İhlalin devamında ise izleme merkezindeki görevlilerce ilgili kolluğa haber verilerek ihlali yapan faile müdahale edilmesi sağlanıyor. 15 ilde pilot olarak başlatılan elektronik kelepçe uygulaması bu yıl 81 ilde yaygınlaştırılacak. Elektronik kelepçe uygulaması, bugüne kadar 201 vakada kullanılırken, 51 vaka ise halen takip ediliyor” denildi.

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) kurulan bin kapasiteli elektronik kelepçe izleme merkezi, Ocak ayında faaliyete başlayacak.

Yunus Özkan

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