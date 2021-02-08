İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadın doktora orakla saldırdığı gerekçesiyle adliyeye çıkartılan şahsa ev hapsi

Kadın doktora orakla saldırdığı gerekçesiyle adliyeye çıkartılan şahsa ev hapsi
Kadın doktora orakla saldırdığı gerekçesiyle adliyeye çıkartılan şahsa ev hapsi

Rize'de bugün hastanede kadın psikiyatri doktoruna orakla saldırdığı gerekçesiyle nöbetçi mahkemeye çıkartılan şahıs, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, ilk duruşmasına kadar ev hapsinde tutulacak.

Olay Rize Devlet Hastanesi'nde bugün saat 11.00 sularında meydana geldi. Ali Sırrı K. (42) isimli şahıs, hastanenin Psikiyatri Bölümünde görev yapan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Meltem Puşuroğlu'nun odasına randevu sırası gelince içeri girdi. Şahıs içeri girer girmez yanında çanta içerisine saklayarak getirdiği ot kesmeye yarayan orak ile Puşuroğlu'na saldırarak odadan çıktı. Olay sonrası hastaneden kaçmaya çalışan şahıs, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Saldırıya uğrayan Uzman Doktor ise aynı hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. Doktor Meltem Puşuroğlu'nun sağlık durumunun ciddi olmadığı, kolundan yaralandığı öğrenildi.

Ali Sırrı K. isimli şahıs Rize İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye çıkartılırken, savcılıktaki sorgusunda "Nasıl olduğunu anlamadım, pişmanım" dediği öğrenildi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen şahıs, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, ilk duruşmasına kadar ev hapsinde tutulacak.

Hasan Fehmi Demir
 

İLGİLİ HABER
Kadın doktora orakla saldıran şahıs birine saldırmayı kafasına koymuş Kadın doktora orakla saldıran şahıs birine saldırmayı kafasına koymuş
İLGİLİ HABER
Kadın doktora hastanede orakla saldırı Kadın doktora hastanede orakla saldırı

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.