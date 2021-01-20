Kadın emeği el örgüsü atkı ve bereler raflarda

Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik ve DAGİ kadınlara istihdam oluşturarak sosyal sorumluluk projesinde bir araya geldi. Proje kapsamında öncelikle Aksa Akrilik tarafından üretilen Acryluna markalı renkleri solmayan, sıcak tutan, yumuşak ve doğa dostu el örgü ipliklerinin 80 kadına gönderilmesi sağlandı. Sonrasında katılımcı kadınlar tarafından örülen el emeği atkı ve bereler, DAGİ mağazalarında ve online satış sitelerinde yerini aldı.

Satışından sağlanan tüm gelirin üretici kadınlara ait olacağı atkı ve bereler, Acryluna markasıyla üretilen iplikler sayesinde özellikle daha uzun ömürlü ve soğuk havalarda yüksek yalıtım özelliğine sahip.

Öte yandan, proje sayesinde hem keyifle örgü örmenin tadını çıkaran, hem de ev ekonomisine katkıda bulunan 80 üretici kadının, el yazısıyla iyi dilek temennilerini yazdığı kartlar da ürünlerle birlikte veriliyor.