Kadın Futbol Süper Ligi: Galatasaray Petrol Ofisi: 13 - Kireçburnu: 1



Galatasaray Petrol Ofisi, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Kireçburnu ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip sahaya Büşra, Berna, Sağra, Milica, İlayda, Emine, Ebru, Derya, Kristina, Birgül ve Yağmur 11'iyle çıktı. Galatasaray'ın ilk golünü 13. dakikada Emine Ecem Esen kaydederken, 21. dakikada konuk ekip Kireçburnu skoru 1-1 yaptı. 24. dakikada Derya Arhan, 25. dakikada Yağmur Uraz, 26. dakikada ise Birgül Sadıkoğlu'nun golüyle skor 4-1 olurken, 31. dakikada Yağmur kendisinin ikinci, takımının beşinci golünü kaydetti. 32. dakikada Birgül'ün golüyle skor 6-1 oldu. 39. dakikada Yağmur hat-trick yaparak skoru 7-1'e getirdi. 43. dakikada Yağmur bir gol daha kaydederken, karşılaşmanın ilk yarısı 8-1 tamamlandı. İkinci yarıya da etkili başlayan Galatasaray'da 51. dakikada Yağmur skoru 9-1 yaptı. 56. dakikada Birgül kendisinin üçüncü, takımının 10. golünü kaydetti. Sarı-kırmızılar, 62. dakikada Ebru Topçu, 72. dakikada Milica Denda, 80. dakikada Elena Santos'un golleriyle karşılaşmayı 13-1 galip tamamladı.

Yağmur 5 golle yıldızlaşırken, ligde oynadığı 8 maçtan da galibiyetle ayrılan Galatasaray namağlup yoluna devam ediyor.

Galatasaray Petrol Ofisi, 9. haftada deplasmanda oynayacağı Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET G.S.K mücadelesinin hazırlıklarına başlayacak. Karşılaşma 17 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'te Osmanlı Stadı'nda oynanacak.

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