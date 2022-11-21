Kadın girişimci devlet desteğiyle tekstil atölyesini kurdu

15 yıl İstanbul'daki evinde tekstil işi yaptıktan sonra Muş'a gelerek devlet desteği ile kendi işinin patronu olan Merve Şimşek, yurt dışına ihracat yapıyor. 30 personelin çalıştığı atölyede günde bin 500 kıyafet dikimi yapılıyor.

“Devlet desteğiyle ev hanımlığından iş kadınlığına atıldım”

Bu işe atılmadan önce ev kadınlığı yaptığını ve KOSGEB desteğiyle kendi tekstil atölyesini açtığını kaydeden Merve Şimşek, “2 çocuk annesiyim ve 30 yaşındayım. Şu andaki kapasitemiz 30 kişi. Zamanla bu sayıyı yükseltebiliriz. Burada 150-200 kişi de istihdam edebiliriz. Günde 1000 ile bin 500 arası kıyafet dikiyoruz. Bu rakam yılda 400 bin civarında bir sayıya ulaşıyor. Yurt dışına ihracat yapıyoruz. Devlet desteği olmasaydı bu işi yapamayacaktım. Devletin desteğiyle bu işi yapabildim. İŞKUR'dan da destek alacağım. Devlet desteğiyle ev hanımlığında iş kadınlığına atıldım. Kadınlara bu işi yapmalarını tavsiye ediyorum. Kadınların ayakları üzerinde durmalarını istiyorum. İstanbul'da yaşıyordum ve buraya 4 ay önce taşındım. Orada tekstil işini evde yapıyordum. 15 yıl İstanbul'da kaldıktan sonra devletin desteğini duyarak buraya geldim” dedi.

Uğur Ulu

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