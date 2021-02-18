Kadın Girişimci Dilek Palabıyık: “Dilek Home Style mağazamız açılıyor”

Ev dekorasyonu, ev ve giyim tasarımı üzerine faaliyet göstereceklerini açıklayan Dilek Palabıyık “Kişisel olarak dekorasyon ve tasarıma olan merakım üzerine bu iş fikri oluştu. Çevremdeki herkes giyime olan özel ilgimi ve merakımı işe dönüştürmem konusunda bana cesaret veriyor. Dilek Home Style markamızla ev dekorasyonu ve giyim tasarımı hizmeti de vereceğiz. Dekorasyon konusunda gerekli tüm malzemeler de yine mağazamızda satışa sunulacak. Mağazamız İstanbul'un en kalabalık caddelerinden biri olan Osmanbey Caddesinde olacak. Şuanda iç dekorasyonu tamamlanmak üzere. Fiziki mağazamızı en geç önümüzdeki ay içinde açacağımızı ümit ediyoruz. Bu arada da mağazamızda satışa sunulacak ürünler ile ilgili hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Aynı zaman web sitemiz üzerinden de satışlar gerçekleştireceğiz ” açıklamalarında bulundu.

2021 yılı ilkbahar yaz trendleri

Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi olan ve tarzı takipçileri tarafından beğenilen Dilek Palabıyık 2021 yılı ilkbahar yaz trendlerini değerlendirerek, “2020 yılını korona virüsün de etkisiyle daha rahat kıyafetlerle geçirdik. Eşofman takımlarının ve rahat giyimin öne çıktığı bir yıl oldu. 2021 ilkbahar yaz sezonu için ise tasarımcıların daha renkli şık kıyafetler tasarladığını görüyoruz. Şık kombinlerin öne çıkacağı bir sezon olacak. Büyük markaların tasarımlarını incelediğimizde trendler bu yönde. Yine sportif giyim de hayatımızda olacak gibi görünüyor. Şahsi olarak günlük yaşamımda da spor şıklığı tercih ediyorum” açıklamalarında bulundu.