Kadın girişimci 'şalvar turizmi' için 15 milyon TL yatırımla 'otel' kurdu

Uzun yıllar bankacılık sektöründe yönetici olarak çalıştıktan sonra emekli olup doğup büyüdüğü Karamürsel'e geri dönen Beyhan Özcan, baba yadigarı motele 15 milyon TL yatırım yaparak Blue Pier ismiyle hayali olan alternatif turizmi geliştirmek için kolları sıvadı. Karamürsel'in dünyaca meşhur sepetlerini yörenin zeytin ve kirazlarıyla dolduran Özcan, bu zenginlikleri turizmi canlandırmak için kullanmaya karar verdi.

İlk başlarda yakın çevresindeki arkadaşlarıyla hobi olarak kiraz topladıklarını anlatan Özcan, ilgi yoğun olunca yaz aylarında kiraz sonbaharda ise zeytin toplama turları düzenlemeye başladı. Otelde kalan misafirlerine şalvar giydirip ellerine Karamürsel sepetlerini tutuşturan Özcan, kiraladığı bahçelerde misafirlerine hasat yaptırıyor.

Sıradan otel konseptinden çıkıp isteyen müşterilerine alternatif bir tatil yapma imkanı sunduğunu söyleyen Beyhan Özcan, "Aynı zamanda eşsiz doğal güzelliklere sahip Karamürsel'in tanıtımına katkıda bulunmak ve şehir hayatından bunalmış insanlara bir nebze olsun nefes aldırmak istiyorum. El yapımı reçel, köy yumurtası, günlük taze balık ve yöresel lezzetleri tadıp stresten uzak birkaç gün geçirmelerini sağlıyorum. Bunun adına da 'şalvar turizmi' dedik. Özellikle Osman Gazi Köprüsü ve İzmir otobanı açıldıktan sonra İstanbul'dan 45 dakikada buraya ulaşmak mümkün hale geldi. Kadınlar giydikleri şalvarları, süslü Karamürsel sepetleriyle topladıkları kiraz ve zeytinleri yanlarında götürebiliyor. Mavi bayraklı denizimizde yüzüp sadece deniz suyu kullanılan havuzumuzda yüzebiliyor" diye konuştu.

"Karamürsel'i tanıtmak ve sevdirmek adına bir elçi gibi çalışmak istiyorum"

Otelin 100 yatak kapasitesi ile hem restoran hem de otel hizmeti verdiğini belirten Beyhan Özcan, "Karamürsel, mavi bayraklı denizi, yelken turizmi, bozulmamış doğası, Yalova termal merkezlere yakınlığı, Uludağ, Bolu , Bursa, Sapanca ve İznik gibi önemli merkezlere yakınlığı ve Osman Gazi Köprüsü'nün hemen ayağında yer almasıyla son dönemlerde çok meşhur bir bölge haline geldi. Karamürsel'i tanıtmak ve sevdirmek adına bir elçi gibi çalışmak istiyorum. Ege ve Akdeniz kadar temiz mavi bayraklı bir denize sahibiz. Günübirlik İstanbul'dan gelen misafirlerimiz en önemli müşterilerimiz. Aynı zamanda Almanya, Amerika, Rusya başta olmak üzere 20'den fazla ülkeden misafirlerimiz var" şeklinde konuştu.