Kadın görevlinin arkasından yaklaştı, paraları alıp kaçtı

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, kadın çalışan H.C.'nin para saydığı sırada arka kapıdan giren bir şahıs, masada bulunan paraları alarak kaçtı. H.C., olayın ardından sokağa çıkma kısıtlaması denetlemesi yapan ekiplere durumu bildirmesi üzerine polis geniş çaplı araştırma başlattı. Şüpheli S.Ş.'yi takibe alan ekipler, yaya olarak kaçmaya çalışan şahsı kovalamaca sonrası kısa sürede Sarımsaklı Caddesinde yakaladı. Ayrıca S.Ş.'nin üzerinde çaldığı 4 bin 700 TL para ele geçirildi. S.Ş., işlemler için polis merkezine götürüldü.

Öte yandan olayın meydana geldiği anlar, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Turan Bulut

