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Kadın güvenlik görevlisine küfreden şahsa linç girişimi kamerada

Kadın güvenlik görevlisine küfreden şahsa linç girişimi kamerada
Kadın güvenlik görevlisine küfreden şahsa linç girişimi kamerada

Küçükçekmece Marmaray istasyonunda kadın güvenlik görevlisine küfür eden şahıs, o sırada istasyonda bulunan vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

Kadın güvenlik görevlisine küfreden şahsa linç girişimi kamerada - Tıkla İzle

Olay geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece Marmaray İstasyonunda meydana geldi. İddiaya göre istasyonda görevli bulunan kadın güvenlik görevlisine bir şahıs küfür etti. Bunu duyan diğer güvenlik görevlileri küfür eden şahsı yakaladı ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada yaşananlara şahit olan diğer vatandaşlar ise yakalanan şahsa saldırdı. Feci şekilde dövülen adamı yine istasyonda bulunan güvenlik görevlileri zor da olsa vatandaşların elinden kurtardı ve polis ekiplerine teslim etti. Yaşanan bu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde küfür eden şahsa vatandaşların tekme ve yumruklarla saldırdığı görülüyor. Bir süre vatandaşlar tarafından dövülen şahıs, araya giren güvenlik görevlileri tarafından kurtarılır.

Volkan Kayalar

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