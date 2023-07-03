İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kadın hırsızlar güvenlik kamerasını tokatladı

Kadın hırsızlar güvenlik kamerasını tokatladı
Kadın hırsızlar güvenlik kamerasını tokatladı

Eskişehir’de hırsızlık amacıyla bir apartmana giren 4 kadın hırsız, kendilerini kaydeden güvenlik kamerasına tokat attı.

Kadın hırsızlar güvenlik kamerasını tokatladı - Tıkla İzle

Olay, dün öğle saatlerinde Kırmızıtoprak Mahallesi Örnek Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir apartmana, hırsızlık amacıyla 4 kadın girdi. Yüzlerini maske ile gizleyen 4 şüpheli kadın, girdikleri apartmanın merdivenlerinde bulunan güvenlik kamerasına yöneldi. Kadın hırsızlardan birisi zıplayarak kendilerini kaydeden güvenlik kamerasına tokat attı.

Güvenlik kamerasını devre dışı bırakmayı başaramayan kadın hırsızlar, kayıt altına alınmalarını umursamayarak hırsızlık amacıyla üst katlara çıktı. Bir dairenin kapısını açmayı denedikleri esnada apartman sakinleri tarafından yakalanan kadın hırsızların, ‘Taciz edildik' diye problem çıkartarak olay yerinden kaçtıkları iddia edildi.
Kadın hırsızların yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Ali Furkan Çetiner

İLGİLİ HABER
Pişkin hırsız suçüstü yakalanınca ekiplerin bayramını kutladı Pişkin hırsız suçüstü yakalanınca ekiplerin bayramını kutladı
İLGİLİ HABER
Hırsızlık şüphelisi kadının pes dedirten rahatlığı! Hırsızlık şüphelisi kadının 'pes' dedirten rahatlığı!
İLGİLİ HABER
Satacağı 16 kurbanlığı hırsızlara kaptırdı Satacağı 16 kurbanlığı hırsızlara kaptırdı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.