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Kadın hırsızlar hedef tespiti yaparken güvenlik kamerasına yakalandı

Kadın hırsızlar hedef tespiti yaparken güvenlik kamerasına yakalandı
Kadın hırsızlar hedef tespiti yaparken güvenlik kamerasına yakalandı

Eskişehir’de birçok eve girerek vatandaşın korkulu rüyası haline kadın hırsızlar, hedef tespiti yaparken güvenlik kameralarına yakalandı.

Kadın hırsızlar hedef tespiti yaparken güvenlik kamerasına yakalandı - Tıkla İzle

Bir süredir kent genelinde birden fazla eve girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen ve vatandaşın adeta korkulu rüyası haline gelen kadın hırsızlar bir kez daha sahneye çıktı. Edinilen bilgiye göre, Kumlubel Mahallesi Bayraktar Sokak'ta bulunan bir apartmandaki dairenin kapısını kontrol ederken güvenlik kamerasına yakalanan kadın hırsızlar rahat tavırlarıyla görenleri hayrete düşürdü.

Ali Furkan Çetiner

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