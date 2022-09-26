Kadın hırsızlar hedef tespiti yaparken güvenlik kamerasına yakalandı

Bir süredir kent genelinde birden fazla eve girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen ve vatandaşın adeta korkulu rüyası haline gelen kadın hırsızlar bir kez daha sahneye çıktı. Edinilen bilgiye göre, Kumlubel Mahallesi Bayraktar Sokak'ta bulunan bir apartmandaki dairenin kapısını kontrol ederken güvenlik kamerasına yakalanan kadın hırsızlar rahat tavırlarıyla görenleri hayrete düşürdü.

Ali Furkan Çetiner

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