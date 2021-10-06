Kadın jandarmalar önce eğitim verdi, sonra oklavayı alıp hamur açtı

İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen ve kadına yönelik şiddet ile tacizi en aza indirmeyi amaçlayan KADES Projesi hakkında sorumluluk bölgelerinde tüm kadınlara ulaşarak eğitimler verip uygulamayı anlatan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köy köy gezerek kadınlarla buluşuyor.

Kent genelinde eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini aralıksız sürdüren Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskil ilçesine bağlı Kökez köyü'nde ocak başında hamur açan kadınlarla bir araya geldi. Kadınlarla sohbet eden jandarma ekipleri, ilk olarak maskeleri olmayan kadınlara kendi elleriyle maske taktı. KADES programı hakkında eğitime geçen jandarma ekipleri, uygulama hakkında hazırlanan el broşürlerini kadınlara dağıttı.

Ardından uygulamanın amacını anlatan jandarma ekipleri, kadınların telefonuna KADES programını yükleyerek nasıl kullanılacağını da anlattı. Eğitimin ardından halkla iç içe çalışma performanslarıyla dikkat çeken kadın jandarma ekipleri, ellerine aldıkları oklavalarla hamur sofrasının başına geçti. Oklavalarla hamurları açıp içlerini dolduran kadın jandarmalar, daha sonra açtıkları hamuru ocaktaki sac üzerinde pişirdi. Kadın dayanışmasının gözler önüne serildiği eğitim programında köy halkı jandarmalara teşekkür etti.

“Hem güvenliğimizi sağlıyorlar, hem de eğitim veriyorlar”

Köy halkından Kezban Mutlu (57), hem eğitim aldıklarını hem de güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, “Bugün jandarma kızlarımız geldi. Bize KADES'i öğrettiler. Güldük, eğlendik, çok sevdik. Allah razı olsun devletimizden, çok memnun olduk. Askerlerimizle, jandarmalarımızla, kızlarımızla yedik, içtik, eğlendik. Bizim için de bir değişiklik oldu. Beraber yufka açtık, börek yaptık, sıkma yedik. Kızlarımız bize anlattılar. Biz bilmiyorduk, böyle şeylerde bilgimiz yoktu bizim. Ama bize öğrettiler. Allah razı olsun. Çok memnun oldum. Allah'ım devletimize zeval vermesin” dedi.

Kökez köyü Muhtarı Ahmet Kırlı (67) ise, jandarma ekiplerinin asayiş ve güvenliği sağlamanın dışında birçok konuda eğitimler verdiğini belirterek, “Jandarmamızın hizmetlerinden son derece memnunuz. Hem asayişimizi sağlıyorlar hem de KADES gibi eğitimler veriyorlar. Jandarmamızın çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz, ayağınıza sağlık. Hem eğitiyorlar hem de güvenliğimizi sağlıyorlar” diye konuştu.

Zeycan Kırlı (60) ise, “Genç kızlarımız geldi, bizi bilgilendirdiler. KADES nedir bilmiyorduk. Yardımcı oldular. Biz de yufka açtık, eğlence oldu. Börek ve sıkma yaptık. Çok memnun olduk geldikleri için” ifadelerini kullandı.

Yasin Can