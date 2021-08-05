Kadın kendisini uyaran engelliyi darp etti

Olay, Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi Hürriyet Caddesinde meydana geldi. Elektrikli bisikletleriyle kaldırımdan hızla ilerleyen iki kadının karşısına yürüme engelli bir vatandaş çıktı. Yürüme desteği sağlayan aparat ile güçlükle ilerleyen vatandaşın, yavaş gitmeleri konusunda uyarısına kızan kadınlar engelli vatandaşla sözlü tartışmaya girdi.

Bisikletinden inerek engelli vatandaş ile tartışmaya başlayan kadın, hakaretler etmeye başladı. Hızını alamayan kadın bu sefer engelli vatandaşa tekme ve tokatla saldırdı. Güçlükle ayakta duran engelli vatandaşın yere düşmesini aldırış etmeyen kadın, insafsızca darp etmeye devam etti.

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Yoldan geçen kimi vatandaşlar duruma seyirci kalırken birkaç vatandaş vicdansız kadını güçlükle yaşlı adamdan uzaklaştırdığı görüldü.

Fadıl Pişkin - Eren Elyesa Polat

