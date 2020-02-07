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Kadın kılığına girerek cinayet işledi

Kadın kılığına girerek cinayet işledi
Kadın kılığına girerek cinayet işledi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kardeşinin nişanına giden bir kişi, kadın kılığına giren bir şahıs tarafından silahla vurularak öldürüldü, olayda bir kişi de yaralandı.

Kadın kılığına girerek cinayet işledi - Tıkla İzle

Olay, Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi Mehmet Akif Caddesi Kültür Merkezi yanında meydana geldi. Kardeşi Kadir Yıldırım'ın nişan törenine giden Mehmet Yıldırım (27), daha önceden husumetli olduğu F.K. isimli şahsın silahlı saldırısına uğradı. Siyah çarşaf giyerek kadın kılığına giren F.K. isimli şahıs tabanca ile Mehmet Yıldırım'a ateş etti. Mehmet Yıldırım ile yanında bulunan arkadaşı Furkan Yetkin (21) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan vücuduna 3 kurşun yiyen Mehmet Yıldırım hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı Furkan Yetkin ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaçan şüpheli F.K. daha sonra güvenlik güçlerine teslim oldu. Olayla ilgili polis geniş güvenlik önlemi alırken, soruşturma sürdürülüyor.

Ömer Faruk Aydın - Hüseyin Türkoğlu

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