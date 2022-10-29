Kadın kılığındaki gaspçı vurularak yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi'nde akşam saatlerinde devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri, kadın kıyafeti içerisinde erkek görünümlü bir şahsın tavırlarından şüphelenerek kontrol etmek istedi. Bu sırada kadın kılığındaki şüpheli, çantasından çıkardığı silahı yaklaşmakta olan bekçilere doğrultunca, mahalle bekçileri tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaralı olarak yakalanan şüphelinin yapılan incelemesinde bir çok suçtan kaydı bulunan A.M.A olduğu, olay sırasında A.C. adlı şahsı gasp etmek amacıyla kadın kılığına girdiği tespit edildi.

Zanlının kadın kılığındaki anlara ilişkin görüntüleri ortaya çıkarken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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