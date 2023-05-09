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Kadın kıyafeti ile çalıştığı iş yerinden kasayı çaldı

Kadın kıyafeti ile çalıştığı iş yerinden kasayı çaldı
Kadın kıyafeti ile çalıştığı iş yerinden kasayı çaldı

Erzurum’da çalıştığı işyerinden kadın kıyafeti ile hırsızlık yapan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Kadın kıyafeti ile çalıştığı iş yerinden kasayı çaldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde gerçekleştirilen “işyerinden çelik kasa çalınması” olayı ile ilgili müşteki Enes C. isimli şahsın şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Kamera görüntüleri incelendiğinde; şüpheli şahsın tek olduğu, üzerinde kadın elbisesi ile işyerine geldiği, başında başörtüsü olduğu görülürken şahsın hal ve hareketlerinden erkek olabileceği değerlendirildi. Şüpheli şahsın çelik kasayı çek çek aracına koyarak götürdüğü anlaşıldı.

Yapılan çalışmalar akabinde şüpheli şahsın açık kimliği tespit edilerek Fuat A. isimli şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Bahse konu çelik kasa bir kümes içerisine toprağa gömülü halde bulundu. Çelik kasanın zarar görmediği, içinin açılamadığı belirlenirken kasa içerisinde bulunan 18 bin TL para ve diğer değerli materyaller işyeri sahibine teslim edildi. Şüpheli Fuat A. emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi.

M. Ertuğrul Polat - Mehmet Emin Kızılca

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