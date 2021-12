Kadın kurye trafikte dehşeti yaşadı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan ve kuryelik yapan 22 yaşındaki Elvin Danışmaz, perşembe günü akşam saatlerinde sipariş götürdüğü sırada bir otomobilin seyir halindeki motosikletini sıkıştırdığını fark etti. Genç kadın, otomobil sürücüsünün kendisini fark edebilmesi için selektör yapıp kornaya bastı. Bunun üzerine aracını sağa çeken otomobil sürücüsü iddiaya göre, bir anda genç kadına saldırmaya başladı. Neye uğradığını anlayamayıp kendisini yerde bulan genç kurye, araçtaki bir şahsın daha kendisine vurmaya başladığını gördü. Yerde kendisini korumaya çalışan genç kadının yardımına çevredekiler koştu. Çevredekilerin yardıma gelmesinin ardından şüpheliler geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yürümekte güçlük çekiyor

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aldığı darbeler neticesinde yerden kalkamayan genç kadın, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise genç kadını darp eden şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Hastanede yapılan tetkiklerde genç kadının kolunda, bileğinde ve parmaklarında çatlaklar oluştuğu, kaburgasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde zedelenmelerin meydana geldiği tespit edildi. Kolu alçıya alınarak hastaneden taburcu edilen Danışmaz, çektiği ağrılar yüzünden ayağa kalkmakta ve yürümekte güçlük çekiyor.

"Ben 'kadınım' dediğim halde vurmaya devam ettiler"

Vardiya saatinde sipariş götürdüğü sırada bir aracın üzerine geldiğini fark ettiğini söyleyen Elvin Danışmaz, "Selektör yaptım beni fark etsin diye, genelde motosikletleri fark etmiyorlar. Adam üzerime kırdı daha sonra. Ben de korna çaldım. Korna çalınca daha çok fark eder diye düşündüm. Sağa çekti durdu, ben de bir şey diyecek sandım, bazen arkadaşlarımızla denk gelebiliyoruz. Ondan sonra yanına gittim, durdum. Kapıyı açar açmaz motosikletle benim dengemi bozdu. Dengemi bozunca motosikleti düzeltmeye uğraşırken adam arabadan indi. Kaskıma yumruk attı, yere düştüm. Düşünce motordan dolayı kalkamadım. Kalkmaya çalışırken de kaburgama defalarca tekme, yumruk yedim. Bir kişi de karnıma vuruyordu. O an hiçbir şey anlamadım, yere kapaklandım, sadece kendimi, kaburgalarımı korumaya çalıştım. Defalarca tekme ve yumruk yedim. Birisinin kaskımı tutup çekmeye çalıştığını fark ettim. Kaskımın kilidi takılıydı. Kilidi takılı olduğu için çekemedi ama alttaki ipi gırtlağımı, çenemi çok acıttı. Kaskım zaten paramparça oldu. Kaskımı alamayınca tekmeyle, yumrukla kaskımı kırdı. Üzerindeki cam da kırıldı. ‘Vurmayın' diye bağırdım. ‘Kadınım' dediğim halde vurmaya devam ettiler. Allah razı olsun, sağdan soldan vatandaşlar gelip ayırdılar, onları uzaklaştırdılar benden" dedi.

"Kaburgalarımın ezildiğini öğrendim"

Yerden kalktığı an kaburgalarında şiddetli bir ağrı hissettiğini söyleyen Danışmaz, "Doğrulamıyordum, insanlar ambulans ve polis çağırdılar. Adama ‘sakın kaçma' dediğim halde arabasına binip kaçtı. Kaçarken de yakalayayım diye kapısını tutmaya çalıştım. Arabasıyla benim soluma vurup kaçtı. Hastaneye ambulansa gittim. Bileğimde çatlak, parmaklarımda çatlak olduğunu öğrendim. Kaburgalarımın ezildiğini, omurilik tarafının zedelendiğini öğrendim. Vücudumun çeşitli yerlerinde morluklar var. Kemiğim zarar gördü, nefes alamadım. Ayağa kalkamıyorum, kalktığım zaman da doğrulamıyorum" ifadelerini kullandı.

"Gözlerimi kapattığım zaman o adamın bana bakışı aklıma geliyor"

Şahıslardan şikayetçi olduğunu kaydeden Danışmaz, "Ben gece uyku uyuyamıyorum. Gözlerimi kapattığım zaman o adamın bana bakışı, vuruşu her şeyi aklıma geliyor. Gözlerimi açıyorum, uyku uyuyamıyorum. Gelip evime de saldıracaklar diye de korkuyorum. Belki beni o an bıçaklayabilirdi de, silah da çekebilirdi. Orada ölebilirdim. Tanımıyorum kendisini, hiçbir bağlantım olmayan bir insan. Keyfine göre gelip bana saldırdı. Ben dışarıya çıkmaya korkuyorum. Belki de o adamlar benim evimi izliyor. Her şeyi yapabilirler. Annemler benim işlerimi hallediyor. Markete bile gidemiyorum. Yataktan bile kalkamıyorum. Ben bu şahısların yakalanmasını ve gereğinin yapılmasını bütün üst mercilerden rica ediyorum. Ben olmasam bile başkasına da bu kişiler böyle saldırabilir. Demek ki saldırabilecek ruh sağlığında insanlarsa bunlar, herkes için bir tehditler" diye konuştu.

"Olayın şokunu bir türlü atlatamadım"

Kızının darp edildiğini öğrendiği an yere yığıldığını vurgulayan anne Aysel Akbaş ise "Büyük kızım 'anne hastaneye gitmemiz lazım' dedi. 5 yaşında torunum var ‘ona bakabilir misin?' diye sordu. Eşinin midesinin bulandığını, rahatsız olduğunu söyledi. Ben de ‘gidin kızım hastaneye, torunuma ben bakarım' dedim. Onları yolladım, saatlerce gelmediler. Sonra aradım ‘tahlilleri bekliyoruz' dediler. Eve geldiğim zaman evladımın kolu sargılı, iki büklüm görünce ne olduğunu sordum. ‘Kaza mı geçirdin? Araba mı çarptı?' diye sordum. ‘Anne beni darp ettiler' dediği anda olduğum yere yığılmışım. Şekerim, tansiyonum yükseldi, nefes alamadım. Zaten oksijen tüpüne bağlıyorum kendimi, kalp yetmezliği var. Olayın şokunu bir türlü atlatamadım" dedi.

"Ben kızımı sokakta bulmadım"

"Kızımın hakkını arıyorum" diyen anne, "Sonuna kadar da gideceğim. Erkek, kadın fark etmez bir kuryeyi, gece ekmeği için çalışan birisini darp etmek bu kadar basit mi? Benim yavruma yapılan yarın öbür gün başka evlatlara da yapılır. Benim gibi kimsenin bağrı, içi yanmasın. Ben çocuklarım için yaşıyorum, kimsemiz yok. Ben kızımı sokakta bulmadım. Bu olayı atlatamıyoruz. Markete gidiyorum kızım ‘Anne bir şey olur, sağına, soluna dikkat et' diye tedirgin. Ben bu olayın çözülmesini istiyorum, sahip çıkılmasını istiyorum. Adalet bize sahip çıksın, polisimiz sahip çıksın. Ben bir evladı kolay yetiştirmedim, şikayetçiyim. Bu şahısların bulunup cezalarını çekmelerini istiyorum. Çünkü benim evladıma yapılanın başka evlatlara, anne kuzularına yapılmasını istemiyorum. Benim evladımın bir hiç yüzünden ölüp gitmesini istemiyorum, ölebilirdi. Bu şahıs bıçak çekebilirdi. Ben hiçbir şekilde affetmiyorum. Sonuna kadar gideceğim ve şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Mustafa Uslu