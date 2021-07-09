Kadın meslektaşını darp ettiği iddia edilen doktora "yaklaşmama" tedbiri

7 Temmuz tarihinde İskenderun Devlet Hastanesi B blokta yaşanan olayda KBB Uzmanı Dr. Emrah Kara ile 2 çocuk annesi Dr. Nalan Alev Alp arasında muayene odası yüzünden tartışma çıktı. Tartışma ile yaşanan olayda darp edildiğini ileri süren Dr. Nalan Alev Alp olayı mahkemeye taşıdı. İki doktorun karşılıklı birbirlerini darp ettiği şikayeti ile mahkemelik oldukları olayın ilk aşamasında mahkeme, kadın meslektaşını darp ettiği iddia edilen Dr. Emrah Kara hakkında Dr. Nalan Alev Alp'in iş yerine veya evine bir ay yaklaşmama tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Ahmet Seher