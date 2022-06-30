Kadın Milli Voleybol Takımı yarı finalde

Oran kentinde gerçekleşen oyunlarda, Filenin Sultanları, Salle Bir El Dijr Salonu'ndaki çeyrek final maçında Tunus ile karşılaştı. Milliler, rakibini 25-14, 25-15 ve 25-17'lik setlerle 3-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Akdeniz Oyunları'nda üst üste 10. kez adını son 4'e yazdıran millilerin, yarı finaldeki rakibi Sırbistan olacak. Türkiye-Sırbistan yarı final mücadelesi 2 Temmuz cumartesi günü TSİ 12.00'de oynanacak.

Salon: Salle Bir El Djir

Hakemler: Antonio Benitez Correa (İspanya), Eirini Moula (Yunanistan)

Türkiye: Buse, İlkin, Yasemin, Tutku Burcu, Yaprak, Ayçin, Buse (L), Melis (L) (Emine, Ezgi, Aslıhan, Derya)

Tunus: Othmani, Kebaier, Bouraoui, Galai, Abda, Agrebi, Mouna (L) (Ismail, Fatnassi, Jenhani)

Setler: 25-14, 25-15, 25-17

Süre: 70 dakika (23',24',23')