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Kadın öğretmen aracıyla suda mahsur kalınca büyük panik yaşadı

Kadın öğretmen aracıyla suda mahsur kalınca büyük panik yaşadı
Kadın öğretmen aracıyla suda mahsur kalınca büyük panik yaşadı

Antalya’da bir kadın öğretmen, otomobiliyle aşırı yağış nedeniyle taşan Acısu Deresi’nden geçmek isterken suda mahsur kaldı. Büyük korku yaşayan öğretmenin yardımına polis ekipleri koştu.

Kadın öğretmen aracıyla suda mahsur kalınca büyük panik yaşadı - Tıkla İzle

Antalya'da sağanak yağış etkisini devam ettiriyor. Dün gece yarısından itibaren etkisini arttıran sağanak yağış Serik ilçesinde yüzlerce dönüm ekili alanın sular altında kalmasına neden oldu. Kadriye Mahallesin'nde çilek seraları su altında kaldı. Üretici olgunlaşan çileklerini su taşkınından kurtarmak istese de başarılı olamadı. Aşırı yağış nedeniyle Belek Mahallesi'ndeki Acısu Deresi de taştı. Serik Belediyesi ve Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dere üzerindeki köprüyü araç ve yaya trafiğine kapattı. Polis şerit çektiği yolda megafondan sık sık sürücüleri köprüyü kullanmamaları konusunda uyardı. Dere suyunda çok sayıda arı kovanının da sürüklendiği görüldü.

Öğretmen derede mahsur kaldı

Köprü kapatılmadan önce O7 FEH 52 plakalı otomobiliyle köprüden geçen öğretmen Ayten Demirel'in aracına karşı tarafta biranda sular dolmaya başladı. Paniğe kapılan Demirel, aracını stop ettirince su içinde kaldı. Polis ekiplerinin yardımıyla aracından alınan Demirel, güvenli bölgede polis aracına bindirildi. Demirel, sular içinde kalan aracının son durumunu görmek için sık sık bölgeye geldi. İtfaiye aracı sudan çıkartamayınca olay yerine sevk edilen çekici, aracı bulunduğu yerden güçlükle çıkardı. Ayten Demirel ise otomobilini kurtarma çalışmalarını polis aracından endişeli gözlerle izledi. Dere yakınındaki bir ev ve ahır da suların yükselmesi üzerine tahliye edildi. İlk önce evlerinden uzaklaşan vatandaşlar daha sonra koyunlarını güvenli bir noktaya götürdü.
Aracıyla köprüden karşıya geçemeyen Mehmet Namal, “Son yıllarda ilk kez bu derenin taştığını görüyorum. Karşıya geçemedik, yolda kaldık, başka bir geçiş yolu arayacağız” dedi.

Kapatılan yoldan ailesiyle geri dönen Kemal adlı vatandaş ise, “Aşırı yağış nedeniyle Acısu Deresi'nin debisi yükselmeye başladı. Dere üzerindeki bu köprü de kapatıldı. Allah afetinden korusun. Evlerde var yakında ama su seviyesi fazla yükselmedi oraya kadar. Biz de karşıya geçemedik. Bir araç mahsur kaldı. Artmazsa inşallah böyle sorunsuz atlatacağız” diye konuştu.

İsa Akar - Burak Yalman
 

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