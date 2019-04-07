Kadın öğretmen evinde öldürülmüş halde bulundu

Edinilen bilgiye göre, özel bir okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Eda K., merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Fatma Eser Apartmanı'nın 12. katındaki evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Boşanma aşamasında olduğundan yaklaşık 1 yıldan uzun süredir eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen genç öğretmenin cesedi, birlikte yaşadığı 6 yaşındaki kızı tarafından odasında bulundu.

Kızının çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çilingir vasıtasıyla girdiği evde, genç öğretmenin bir çok yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Eda K.'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin cinayetle ilgili çalışmaları sürerken, çevredeki vatandaşlardan ve bölgedeki güvenlik kameraları görüntülerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda bir kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Hüseyin Kar - Koray Ünlü