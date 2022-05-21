Kadın öğretmenin cep telefonunun patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı

Olay, 5 Mayıs Perşembe günü Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşti. Ankara Etimesgut'ta beden eğitimi öğretmenliği yapan Sultan Akbal, eşi Turgut ve oğlu Umut ile beraber veznede beklerken cep telefonu önce şişti, sonra patlayarak alev topuna döndü. Alev alan telefonu ortamdaki vatandaşlar söndürürken olayda Sultan Akbal elinden, eşi Turgut Akbal ise yüzünden yaralandı. Tüm bu yaşananlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

“Hastaneye gittik, birinci derecede yanık teşhisi konuldu”

Olay anını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Sultan Akbal, işlem sırası kendilerine geldiği sırada ne olduğunu anlamadan telefonun patladığını anlatarak, “İşlem sırası bana geldiği anda vezneye doğru yöneldik eşimle birlikte. Ne olduğunu bile anlayamadan saniyeler içerisinde telefon önce elimde şişti, ardından patladı ve alev aldı. Patlama sırasında elimde birinci derecede yanık oluşmuş. Eşimin de göz çevresinde yanıklar oluştu. Sonrasını hatırlamıyorum oradan direk apar topar alevi söndürmeye çalıştılar o süre zarfında. Baya büyük bir alev çıktı. Sonrasında hastaneye gittik. Birinci derecede yanık teşhisi konuldu” dedi.

“Savcı taksirle yaramaktan telefon firmasına dava açtı”

Yanan telefonun ortamdaki insanların müdahaleleriyle söndürüldüğünü kaydeden öğretmen Akbal, sonradan elinde oluşan ağrıdan dolayı hastaneye gittiğini, adli rapor verilerek olayın savcılığa taşındığını açıklayarak, “Ben ders sırasında fark ettim ki sadece yanık olmamış. Elimde ağrı hissediyordum ders anlatırken çocuklara. Bir baktım ki çocuklara ders anlatamıyorum. Onun üzerine tekrar doktora gittim. Eklem kısıtlılığı teşhisi koydular. Sonra adli rapor olarak geçti bu. Karakola yönlendirildim. Karakolda da savcı taksirle yaramaktan telefon firmasına dava açtı” diye konuştu.

“Patlamadan sonra eşimin göz çevresinde yanıklar oluştu”

Telefonun patlamasından dolayı eşinin de yaralandığını söyleyen Sultan Akbal, “Patlamadan sonra eşimin göz çevresinde yanıklar oluştu. Benim elimde olan yanıklar daha aşırı derecede ve daha büyüktü. Eşimin göz çevresindeki yanıklar daha küçüktü. Sargıya gerek kalmadan kremlerle geçirmeye çalıştık. Sadece o da değil kafasının belirli noktalarında baya yanıklar oluştu ama küçük çaplıydı” ifadelerini kullandı.

“Çocuk o kadar etkilendi ki ne tableti ne de telefonu eline alabiliyor”

Yaşanan olaydan ötürü oğlu Umut'un kötü etkilendiğini not düşen öğretmen Sultan Akbal, şunları anlattı:

“Aslında dava açmamın en büyük sebeplerinden birisi ben beden eğitimi öğretmeniyim. Hem mesleğim açısından sıkıntı yaşıyorum derslerimi anlatırken hem de benim oğlum çok kötü etkilendi. Eşimin iş yerinden bahsediyorum, hani biz müşteri çok olunca ‘dükkan patladı' deriz ya. Biz ‘dükkan patladı oğlum acil gitmemiz gerekiyor' dedim, çocuğu aldım götürdüm. Oğlum iş yerine baktı ve ağlamaya başladı. Zannetti ki dükkan patlayacak. Çocuk o kadar etkilendi ki. Bir-iki haftadır ne tableti ne de telefonu eline alabiliyor. Şimdi bütün arkadaşlarımdan duyuyorum ki telefonu en uzak noktaya, başka bir odaya şarj edip öyle yatıyorlar. Çok kötü bir olaydı. Kesinlikle çok dikkat edilmesi gereken bir mevzu.”

Huzeyfe Tarık Yaman - İbrahim Berat Yılmaz

