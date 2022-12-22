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Kadın sürücü direksiyon hakimiyeti kaybetti bariyerlere çarptı

Kadın sürücü direksiyon hakimiyeti kaybetti bariyerlere çarptı
Kadın sürücü direksiyon hakimiyeti kaybetti bariyerlere çarptı

Aydın’ın Söke ilçesinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, bariyerlere çarptı. Kaza, şans eseri yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Söke ilçesi Argavlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın istikametine doğru seyir halinde olan kadın sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek, bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç içerisinde bulunan sürücü, kazadan şans eseri yara almadan kurtulurken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipleri sevk edildi.

Uğur Eser-Levent Tuncer

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