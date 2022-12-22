Kadın sürücü direksiyon hakimiyeti kaybetti bariyerlere çarptı

Kaza, Söke ilçesi Argavlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın istikametine doğru seyir halinde olan kadın sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek, bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç içerisinde bulunan sürücü, kazadan şans eseri yara almadan kurtulurken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipleri sevk edildi.

Uğur Eser-Levent Tuncer

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