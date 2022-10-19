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Kadın sürücü fren yerine gaza basınca cadde savaş alanına döndü

Kadın sürücü fren yerine gaza basınca cadde savaş alanına döndü
Kadın sürücü fren yerine gaza basınca cadde savaş alanına döndü

Antalya’nın Serik ilçesinde evin önüne park etmek istediği aracının kontrolünü kaybeden 82 yaşındaki sürücü kaldırıma çıkıp aynı zamanda mülk sahibi olduğu restorana daldı. Aracın kontrolünü sağlayamayan kadın yolun karşısına kadar geçip başka bir işyerine çarparak durabildi. 3 kişinin yaraladığı kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kadın sürücü fren yerine gaza basınca cadde savaş alanına döndü - Tıkla İzle

Kaza Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Atatürk Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zülfiye Y. (82) aracını evinin önüne park etmek istedi. Fren yerine gaza basan kadın sürücü bir anda otomobilin kontrolünü kaybedip kaldırıma çıktı. Pide restoranında dışarda oturan müşterilere çarpmamak için direksiyonu kırdı ve bu kez de yolun diğer tarafında bulunan bir başka restorana daldı. Kazada sürücü ile birlikte 3 kişinin oturduğu masada bulunan müşterilerden ismi belirlenemeyen 2 kişiyi yaralandı. Kaza sonrası ise ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Zülfiye Y. ile ismi belirlenemeyen diğer yaralılar Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan aracın doğal gaz hattına çarpması sonucu gaz kaçağı meydana geldi ve ekipler tedbir amaçlı gazı kesti.

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