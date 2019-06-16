İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadın sürücü kalp krizi geçiren yolcuyu kurtardı

Kadın sürücü kalp krizi geçiren yolcuyu kurtardı
Kadın sürücü kalp krizi geçiren yolcuyu kurtardı

Adana'da kadın belediye otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu güzergah değiştirip hastaneye yetiştirdi.

Kadın sürücü kalp krizi geçiren yolcuyu kurtardı - Tıkla İzle

Olay, dün saat 18.30 sıralarında kent içi yolcu taşıyan belediye otobüsünde meydana geldi. Otobüsteki yolculardan Zilfo Adıyaman bir anda fenalaştı. Durumu fark eden diğer yolcular hemen otobüsün şoförü Zeliha Elbüken'e haber verdi. Bunun üzerine güzergahı değiştiren Elbüken, yaşlı adamı kısa sürede Adana Seyhan Devlet Hastanesine götürdü. Diğer yolcular ve şoför Zeliha Elbüken'in yardımıyla hastaneye yetiştirilen Zilfo Adıyaman tedaviye alındı. İlk müdahalesi yapılan yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Yaşlı adamın kurtarılması için verilen mücadele ise belediye otobüsündeki kameraya saniye saniye yansıdı. 

Yaşlı adamı hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Zeliha Elbüken'e belediye ve Adıyaman'ın ailesi teşekkür etti.  

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.