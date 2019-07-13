Kadın sürücü kendisine korna çalan araca çekiçle saldırdı

Rusya'nın Novosibirsk şehrinde bir kadın aracıyla yolda ilerlerken hatalı park eden 2 araç yüzünden geçemedi. Bir süre burada araç sürücülerini bekleyen kadın sürücü ardından çareyi geriye çıkarak başka yoldan ilerlemekte buldu. Geri geri sokaktan çıkan kadın ardından başka bir yola döndü. Bu kez ise önündeki başka bir araç yüzünden ilerleyemedi. Bir süre bekleyen sürücü yol açılmayınca bu kez kornaya bastı.

Tam kornaya bastığı sırada önündeki aracın kadın sürücüsü arabasından inerek eline aldığı çekiçle korna çalan araca saldırdı. Önce aracın ön kaputuna vuran kadın ardından aracın camına vurdu. Çekicin darbe etkisiyle aracın ön kaputunda ezikler meydana gelirken ön camda ise çatlaklar oluştu.

Kadın sürücü saldırıya uğradıktan sonra kadın hakkında suç duyurusunda bulundu. Saldırgan sürücü şikayet üzerine para cezası aldı. Aracına saldıran kadının aldığı cezanın az olduğunu düşünen kadın araç kamerası görüntülerini sosyal medya hesabında yayınlayarak saldırgan kadını rezil etmek istedi. Yayınlanan görüntüler sosyal medyada kısa sürece birçok kişiye ulaşınca saldırıya uğrayan kadın sürücü amacına ulaşmış oldu.

Erhan Altıparmak