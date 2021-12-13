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Kadın sürücü paramparça olan araçtan sağ çıktı

Kadın sürücü paramparça olan araçtan sağ çıktı
Kadın sürücü paramparça olan araçtan sağ çıktı

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin karşı şeride geçerek başka bir otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada paramparça olan otomobilin kadın sürücüsü kazayı yaralı olarak atlattı.

Kadın sürücü paramparça olan araçtan sağ çıktı - Tıkla İzle

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alev Zeynep Gürel idaresindeki 72 AZ 242 plakalı Ford Fiesta otomobil Samsun'dan Sinop istikametine seyir ederken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjden karşı şeride geçip karşı yönden gelen Oğuz Yavuz Ölmez'in kullandığı 06 AD 5588 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kadın sürücünün idaresindeki 72 AZ 242 plakalı otomobil parçalara ayrılarak anayol ile yan yol arasında bulunan beton bariyerin üzerine çıktı.

Kazada yaralanan sürücüsü Alev Zeynep Gürel ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muhammer Ay
 

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