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Kadın sürücüye yardıma giden oto tamircisinin sır ölümü

Kadın sürücüye yardıma giden oto tamircisinin sır ölümü
Kadın sürücüye yardıma giden oto tamircisinin sır ölümü

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde daha önce ailecek tanıştığı kadın sürücünün yardımına giden oto tamircisi, yol kenarında ölü olarak bulundu. Çelişkili ifadeler veren kadından şüphelenen ekipler, kadını ve oğlunu gözaltına aldı.

Kadın sürücüye yardıma giden oto tamircisinin sır ölümü - Tıkla İzle

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen yerde birinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine sağlık görevlileri olay yerine gitti. Ekipler yerde yatan adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, hayatını kaybeden kişinin oto tamircisi Nazım Cirit (44) olduğunu belirledi.

Çelişkili ifadeler cinayetten şüphelendirdi

Ekipler olay yerinde bulunan M.T. (47) ve oğlu M.A.T.'nin (23) ifadelerini aldı. Anne M.T., yaşadıkları Goncalı Mahallesi'nde ailesinin minibüsünün hararet yaptığını, bundan dolayı ise tamirci Cirit ile orta yol olan Bozburun Mahallesi'ndeki boş alanda buluştuklarını ve sonrasında tamirciyi rahatsızlandığını görerek aşağıya indirdiğini söyledi. Ardından oto tamircinin hareketsiz durduğunu, sonrasında telaşa kapılarak hararet yapan minibüsle geri eve gittiğini aktaran anne M.T., oğlundan yardım istediğini söyledi. Çelişkili cümleler sonrası cinayetten şüphelenen ekipler, anne ve oğlunu ifadesini almak üzere gözaltına aldı.

Eren Elyesa Polat - Semih Can Yılmaz
 

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