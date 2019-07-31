Kadın, tartıştığı erkek arkadaşını herkesin içinde tokatladı

Sokak ortasında kadının saldırdığı adam kendisini savunmakla yetindi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Maltepe'de otobüs durağında bekleyen bir kadın ile yanındaki erkek arkadaşı olduğu değerlendirilen kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kadın, tartıştığı adama herkesin içerisinde tokat attı, sırtına vurdu. Kadının sokak ortasında art arda vurduğu adam sakinliğini koruyarak kendisini savunmakla yetindi. Daha sonra adamın oradan uzaklaşmasıyla tartışma sonlandı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadın tartıştığı adama tokat atıyor, adam kadını tutarak kendini savunmaya çalışıyor.

Halit Arslan