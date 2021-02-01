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Kadın tetikçi, oto galeri sahibini böyle vurdu

Kadın tetikçi, oto galeri sahibini böyle vurdu
Kadın tetikçi, oto galeri sahibini böyle vurdu

Avcılar'da biri kadın iki şahıs, oto galeri sahibi U.V.'ye kurşun yağdırdı. O anlar kameralara yansırken, hastaneye kaldırılan galerici tedavi altında alındı.

Kadın tetikçi, oto galeri sahibini böyle vurdu - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre olay Denizköşkler Mahallesi'nde yaşandı. Evden ekmek almak için çıkan oto galeri sahibi U.V. lüks cipine bineceği sırada silahlı saldırıya uğradı. Motosiklet kaskı takan biri kadın iki tetikçi, U.V.'ye kurşun yağdırdı. Yere düşen şahsa ateş etmeye devam eden zanlılar, daha sonra olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı U.V. ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerinde 17 adet boş kovan bulundu.
Yaşanan olay güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosiklet kaskı takan biri kadın iki kişi, U.V.'nin evden çıkmasını bekliyor. Şahsın aracına bineceği esnada harekete geçen zanlılar kurşun yağdırmaya başlıyor. Yere düşen U.V.'ye kadın zanlı ateş etmeye devam ediyor. Zanlılar daha sonra olay yerinden kaçıyor.

Erdal Can İçelli
 

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