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Kadın tırnakçı 150 lira dolandırdı, '5 lira indirim yapmadınız' diye dalga geçti

Kadın tırnakçı 150 lira dolandırdı, '5 lira indirim yapmadınız' diye dalga geçti
Kadın tırnakçı 150 lira dolandırdı, '5 lira indirim yapmadınız' diye dalga geçti

Esenler’de müşteri gibi bir mağazaya gelen kadın, kasadaki çalışana bozdurma bahanesiyle para uzatarak kafasını karıştırdıktan sonra 150 lira dolandırdı. Olayı anı ise güvenlik kameralarına yansırken, dolandırıcı kadının çalışanla bir de “5 lira indirim yapmadınız” diye dalga geçtiği öğrenildi.

Kadın tırnakçı 150 lira dolandırdı, '5 lira indirim yapmadınız' diye dalga geçti - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 19.00 sıralarında Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir kadın müşteri gibi mağaza geldi. İçeride bir süre dolaşarak penyelere bakan kadın, çalışandan bilgi aldıktan sonra gezinmeye devam etti. Kadın bir süre sonra kasaya gelerek çalışana bozması için 100 lira para uzattı.

Çalışanın parayı 2 adet 50 lira olarak bozarak vermesinin ardından kadın, paranın üstünü vermedin diyerek çalışanın kafasını karıştırmaya başladı. Müdahale etmeye başlayan kadın ardından çalışana söyleyerek kasadan 150 lira para istedi. Parayı bozarak verdiğini unutan çalışan, kadına kasadan 150 lira para verdi. Parayı alan kadın ardından hiçbir şey olmamış gibi mağazadan çıkarak uzaklaştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

“5 lira indirim yapmadınız” diyerek dalga geçti

Öte yandan kadının kendisini dolandırdığını gitmesinden sonra fark eden çalışan durumu iş yeri sahibine bildirdi. Bunun üzerine güvenlik kamera görüntülerinin inceleyen iş yeri sahibi Vahap M., kadının 150 lira dolandırdığını fark etti. Olay esnasında dolandırıcı kadının 150 lira dolandırdığı çalışanla, “5 lira indirim yapmadınız” diyerek bir de dalga geçtiği öğrenildi. Güvenlik kamera görüntülerinin alan iş yeri sahibi polis ekiplerine vererek şikayette bulundu.  

Doğan Can Cesur
 

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