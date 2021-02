Kadın urgancı sıra dışı mesleği ile dikkat çekiyor

Tokat'ın tarihi mekanlarından Taşhan'da açtığı iş yerinde 2 çocuk annesi Ayşe Darende (47) unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin arasına giren urgancılığı yaşatmaya çalışıyor. Eşinden öğrendiği mesleğine 1997 yılında evinde başlayan Darande, yaklaşık 10 yıldır açtığı iş yerinde el işi hayvan yularları ve köpek tasması yapıyor. Kendirin az bulunması ve fiyatının yüksek olması nedeniyle daha çok naylon iplerden el işi ürünleri tasarlayan Darende, yurt içi pazarına gönderiyor. 'Urgancı Ayşe' olarak tanınan Darende, çalışma azmiyle hemcinslerine de örnek oluyor.

Mesleğinde birçok usta ile çalışarak kendini geliştirdiğini belirten Ayşe Darande, “Eşimden ve bu işi ustalarından öğrenerek kendimi geliştirdim. Şimdi kendi dükkanımda işimi severek yapıyorum. Tokat'ta urgancılık üzerine kadın olarak kapsamlı bir şekilde bu işi yapan sadece ben varım. Bu dükkandaki tüm ürünleri ben kendi ellerimle yaptım” diye konuştu.

“İşimi severek yapıyorum”

Kadın olarak urgancılık yapmanın zorluklarına değinen Darende, “Bir kadın olarak bu mesleği yapmak zor oluyor. Hem ağır, hem erkek işi yorucu bir iş. Fakat ben işimi severek yapıyorum. Pazarını bulabilmek, bir kadın olarak bunu insanlara sunabilmek oldukça zor. Ben başardım, çok başarılı bir şekilde ilerliyorum. Uzun bir süre de devam ettirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Darende, mesleğine nasıl başladığını anlatarak, “Evlendikten sonra eşimin düşündüğü iş olmayınca bu işe başladık. Sonraları ilgimi de çekmeye başladı. Şu an yaptığım çok çeşitli yularlar, tasmalar var. İnsanların istedikleri modelde, boyda hazırlıyorum, aradıkları her şeyi burada bulabiliyorlar” diye konuştu.

Bu mesleği yaptığını görünce şaşıranlar olduğunu belirten Darende, sözlerine şöyle devam etti:

“Müşteri geliyor, at yuları, eşek yuları isteyecek içeriye giriyor. Bu bayanmış diyor, beni görüyor geri çıkıyor. Peşinden çıkıyorum, geri çağırıyorum. Geliyor ama isteyeceğini bir türlü söyleyemiyor. Şimdi alıştılar istedikleri gibi geliyorlar, ihtiyaçlarını söylüyorlar.”

