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Kadın yolcunun beline sarılmış vaziyette 3 kilogram eroin ele geçirildi

Kadın yolcunun beline sarılmış vaziyette 3 kilogram eroin ele geçirildi
Kadın yolcunun beline sarılmış vaziyette 3 kilogram eroin ele geçirildi

Erzurum’da durdurulan yolcu otobüsünde kadın yolcunun beline sarılmış vaziyette 3 kilogram eroin yakalandı.

Kadın yolcunun beline sarılmış vaziyette 3 kilogram eroin ele geçirildi - Tıkla İzle

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce narkotik madde ile mücadele kapsamında; Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde bulanan polis kontrol noktasında batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalara istinaden Van-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü durduruldu. Yapılan incelemelerde otobüs içerisinde bulunan Zennure A. İsimli şahsın beline sarılı vaziyette 3 kilogram 150 gram eroin eli geçirildi. Zennure A. ve beraberinde bulunan Abdulhekim A. İsimli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahap Gürler
 

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