Kadına karşı şiddette cezaları arttıran kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ve 109 AK Parti milletvekilinin imzasıyla sunulan Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kabul edilen metne göre Türk Ceza Kanunu'ndaki takdiri indirim nedenleri sınırlandırılıyor. Failin salt indirim almaya yönelik kılık ve kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi duruşmadaki şekli tutum ve davranışları, takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmayacak. Kadına karşı şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanabilmesi amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, işkence ve eziyet suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezası artırılacak. Kasten öldürme suçunda ceza müebbet iken, bu suçun kadına karşı işlenmesi halinde verilecek ceza ağırlaştırılmış müebbet hapse çıkarılacak. Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek kasten yaralama suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın alt sınırı 4 aydan 6 ay hapse yükseltilecek. İşkence suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın 3 yıl olan alt sınırı 5 yıl hapse çıkarılacak. Israrlı takip olarak nitelendirilen fiiller müstakil bir suç haline getirilecek.

Kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası çerçevesinde yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle yapılan soruşturmalar hakkında Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak.

Bakan Koca: “Sağlıkta kamu hizmetini engelleme suçunu daha ağır cezaya çarptıran kanun maddesi Mecliste kabul edildi”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Meclisten geçti! Sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan, sağlıkta kamu hizmetini engelleme suçunu ise daha ağır cezaya çarptıran kanun maddesi Mecliste kabul edildi. Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Sağlıkta kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan düzenleme, bunun yanı sıra, failin ceza indirimi amacıyla duruşmada kılık kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi şekli tutum ve davranışlarını iyi hal indirimi nedeni saymayacak. Meclisten geçti! Sağlık çalışanlarına açılan ve yaygın şekilde haksızlıklara neden olan malpraktis davalarında, kasıt olmadığı sürece tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan kanun maddesi Mecliste kabul edildi. Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Koca paylaşımının devamında, “Cumhurbaşkanımızın 14 Mart'taki iradeleriyle başlayan sağlık çalışanlarını şiddetten, malpraktis davalarında yaşanan haksızlıklardan yeni kanuni düzenlemelerle korumayı amaçlayan süreç, Mecliste tecelli eden milli iradede karşılığını bulmuştur. Kendilerine teşekkür ediyorum. Devam eden malpraktis davaları? Devam eden malpraktis davaları, yeni kanuni düzenleme kapsamında ele alınacak. Bu davalarda da sağlık çalışanına ait bir kasıt olmadığı sürece tazminatı devlet üstlenecek“ ifadelerine yer verdi.

Hidayet Türkyılmaz - Ahmet Umur Öztürk