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Kadına şiddet cep telefonu kamerasında

Kadına şiddet cep telefonu kamerasında
Kadına şiddet cep telefonu kamerasında

Antalya’da kimliği belirlenemeyen bir erkeğin kadını darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadına şiddet cep telefonu kamerasında - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek, otomobilin önünde bir kadını yere yatırarak yüzüne ve vücudunun çeşitli noktalarına vurmaya başladı. Kadının erkeğin elinden kurtulmaya çalıştığı anlar ve darp edilmesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, çiftin polis gelmeden bölgeden ayrıldığı öğrenildi. Öte yandan görüntülerde, kadının yanında bir de çocuk olduğu görüldü.

İsa Akar
 

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