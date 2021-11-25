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Kadına yönelik şiddet gününde, kadından doktora bıçaklı saldırı

Kadına yönelik şiddet gününde, kadından doktora bıçaklı saldırı
Kadına yönelik şiddet gününde, kadından doktora bıçaklı saldırı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde iddiaya göre kadın hasta elindeki bıçakla ortalığı bir birine kattı, doktoru yaraladı.

Kadına yönelik şiddet gününde, kadından doktora bıçaklı saldırı - Tıkla İzle

Olay, Kayapınar ilçesi Luna Park Aile Sağlık Merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Dr. Aziz Tanelçi ile tartışan hasta, bıçak çekerek doktora saldırdı. Tanelçi'nin vücudunun çeşitli yerlerini yaralayan hasta, daha sonra elindeki bıçakla sedye, dolap, kapı gibi aile hekimliğinin eşyalarını parçalayarak ortalığı savaş alanına çevirdi.

Yaralı olarak kaçan doktor, haber verilmesi üzerine 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren kadın hasta olay yerine gelen güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Öte yandan aile sağlık merkezi kapatılarak faaliyetleri geçici süreliğine kapatıldı.

Murat Başal
 

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