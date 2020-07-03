Kadından erkeğe meydan dayağı!

Üsküdar,da geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde meydanda banklarda oturan bir kadın ve bir erkek arasında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce meydanda ortasında birbirine girdiler. Kadın banklarda oturan erkeği yere yatırarak öldüresiye dövdü. Vatandaşların meraklı bakışları arasında dakikalarca erkeğe yumruklar atan kadın ile arkadaşı daha sonra el ele yürüyerek oradan uzaklaştı. Yaşanan o anlarda saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aykut Zor - Metin Başar

