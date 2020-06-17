Kadının düşürdüğü telefonu alıp kayıplara karıştı

Onikişubat ilçesi Süleyman Şah Mahallesi'nde yaşayan fabrika işçisi İlyas Yolcu, alışveriş için Karacaoğlan Mahallesi'ndeki bir markete geldi. Aracını park ettikten sonra önce kendisi sonra eşi araçtan inerek markete girdi. Alışverişlerini yaptıktan sonra cep telefonunun olmadığını fark eden Yolcu, iş yerinin güvenlik kamerasını inceledi.

Görüntülerde, eşinin elindeki cep telefonunun araçtan inerken yere düştüğünü ve kendilerinin markete girdiğini, o sırada yanındaki çocukla birlikte yürüyen kişinin önce telefonu fark etti, daha sonra geri dönerek yerdeki telefonu alıp yoluna devam ettiğini gördü.

Telefonunun maddi değerinin olmadığını ancak içindekilerin manevi açıdan değerli olduğunu söyleyen İlyas Yolcu, “Markete geldik ve aracımı park ettim. Eşimdeki telefon o anda yere düşmüş ve şahıs o sırada etrafı kontrol ederek telefonu yerden alıp gitmiş. Maalesef şahsın yanında da bir kız çocuğu var. Telefonumun bulunmasını istiyorum” diye konuştu.

Halil Ulubey