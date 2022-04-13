Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 73 - Safiport Fenerbahçe: 80

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan Çukurova Basketbol, ilk periyodu 17-14 önde tamamladı. Maçın ikinci periyodunda karşılıklı sayılar olurken, devreye ev sahibi ekip 40-39 önde girdi. Maçın 3. periyodunda rakibine göre daha iyi oynayan Fenerbahçe Safiport, bu periyodu 57-55 galip kapadı. Maçın son periyodunda etkili oyununu sürdüren sarı lacivertli ekip, maçı 80-73 kazandı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Murat Ciner, Uğur Özen, İbrahim Altıntaş

Çukurova Basketbol: Asena Yalçın 11, Shavonte Sade Zellous 13, Temitope Titilola Fagbenle 17, Renara Tiffany Hayes 17, Esra Ural Topuz 6, Nika Baric 9

Fenerbahçe Safiport: Satou Sabally 20, Amanda Agnes Sofia Zahui Bozoukou 4, Manolya Kurtulmuş 1, Olcay Çakır Turgut 6, Şerife Alperi Onar 7, Alina Iagupova 24, Bria Nicole Hartley 12, Kiah İrene Stokes 6

1.periyot: 17-14 (Çukurova Basketbol lehine)

Devre: 40-39 (Çukurova Basketbol lehine)

3. periyot: 55-57 (Fenerbahçe Safiport lehine)

Koray Ünlü