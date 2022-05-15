Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan Fenerbahçe Safiport, ilk periyodu 25-17 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, devreye 46-35 galip girdi. Maçın 3. periyodunda aradaki sayı farkını iyice açan Fenerbahçe, bu bölümü de 75-55 galip kapadı. Maçın son periyodunda rahat bir oyun çıkartan Fenerbahçe, maçı 97-71 kazanarak seride durumu 3-0 yaptı ve şampiyonluğu elde etti.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Hüseyin Çelik, Fatih Güler, İsmail Binbir

Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 9, Shavonte Sade Zellous 19, Feride Şevval Akalan 9, Yeliz Doğan 4, Sinem Ataş 17, Asya Ülker 5, Esra Ural Topuz 8

Başantrenör: Osman Olcay Orak

Fenerbahçe Safiport: Satou Sabally 22, Bazoukou 8, Olcay Çakır Turgut 16, İdil Saçalır 3, Şerife Alperi Onar 6, Elizabeth Williams 15, Tuğçe Canitez 4, Mc Bride 19, Irine Stokes 4

Başantrenör: Victor Lapena

1. Periyot: 17-25 (Fenerbahçe Safiport lehine)

Devre: 35-46 (Fenerbahçe Safiport lehine)

3. Periyot: 55-75 (Fenerbahçe Safiport lehine)

Şampiyon Fenerbahçe kupasını aldı

İstanbul'da oynanan serinin ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe Safiport, bugün de Mersin'de rakibini 97-71 yenerek seride durumu 3-0 yaparak, sezonu şampiyon tamamladı. Maçın ardından şampiyonluk coşkusu yaşayan sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk kupasını da aldı. Fenerbahçe'ye kupa ve madalyalarını TBF Başkan Vekili Ömer Onan tarafından verilirken, oyuncular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Ayrıca maçın oyuncusu da Fenerbahçe'den Satou Sabally seçildi.