Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon fikstürü çekildi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Fikstür çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) CEO'su Ömer Onan, TBF yöneticileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Kura çekiminde konuşan Ömer Onan, korona virüs sebebiyle zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, "İki senedir pandemi ile çok ciddi mücadele ediyoruz. Çok zor günler geçiriliyor. Umudumuz bu sezon pandemi koşullarının biraz daha rahatlaması ve gündemimizden çıkması. Çok uzun zamandır seyircisiz oynuyoruz. Kulüplerimizin de maddi kayıpları oluyor. Bu sezona yüzde 50 seyirciyle başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

“Pandemi şartları ve ekonomi bizi zorluyor”

Naklen yayın ile ilgili çalışmalar devam ettiğine dikkat çeken Onan, “Pandemi şartları ve ekonomi bizi zorluyor. Mali denetim ve lisans talimatımızı uygulamaya ING Basketbol Süper Ligi'nde başladık. Belli bir disiplin altına alıp ayağımızı yorganımıza göre uzattığımızda sezon içinde kulüplerimizde eskiden olduğu gibi oyunculara para ödenememesi ve basketbolcuların bırakıp gitmesi durumlarının yaşanmadığını gördük. Herkes denk bütçelerini yaptı. Bunu da yavaş yavaş Kadınlar Süper Ligi'nde de uygulamak istiyoruz. Oyuncular, genel menajerler ve antrenörler için denk bütçeler önemli. Buna alıştıktan sonra işlerimiz daha rahat yürüyecek ve sıkıntılar olmayacak” şeklinde konuştu.

TBF Kadın Ligleri Direktörü Murat Tümer de şu cümlelere yer verdi:

"Daha önce hiç yaşamadığımız ve savaşmayı birlikte öğrendiğimiz pandemi ortamına rağmen sizlerin büyük desteğiyle geçtiğimiz sezonu sorunsuz olarak tamamladık. Bu süreçte emeği geçen tüm kulüp temsilcilerine, idari ve teknik heyetlere ve sporcu kardeşlerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Gerçekten çok zor günlerdi. Umarım yasaklamaları ve kısıtlamaları azaltarak sezonumuzu sorunsuz bir şekilde bitiririz. Tüm takımlarımıza sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyorum."

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ilk hafta fikstürü şöyle:

OGM Ormanspor - İzmit Belediyespor

Beşiktaş - Nesibe Aydın

Elazığ İl Özel İdare - Hatayspor

Bursa Büyükşehir Belediyespor - Antalya 07 Basketbol

B. Kayseri Basketbol - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor

BOTAŞ - Galatasaray

Fenerbahçe - Çankaya Üniversitesi

Uygar Aydın