Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yeni isim sponsoru

Herbalife Nutrition, Türkiye Basketbol Federasyonu ile imzalanan sözleşme ile 3 yıllığına Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin isim sponsoru oldu. İstanbul'da bir otelde yapılan toplantıya Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri, firmanın Türkiye Genel Müdürü Ediz Haksal ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden takımların temsilcileri katıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kadınlar Basektbol Süper Ligi'ndeki mücadeleden dolayı gururlu olduklarını ifade ederek, "Türkiye'nin her yerinde kadın takımların sayısının artırılması için özel mücadele veriyoruz. Başarılı ve güçlü kadınlarımızın şimdi güçlü bir sponsoru oluyor. Güçlü kadın, güçlü toplum demek. Ediz Haksal ve ekibine sponsorluk tercihlerini kadın liglerinden yana kullandıkları için teşekkür ediyorum. Ligimizin iletişimine çok değerli katkıları olacağına sonuna kadar inanıyoruz. İyi bir iş birliği sergileyeceğimize inanıyoruz. Yeni sezon öncesi tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Sponsor firma Türkiye genel müdürü Ediz Haksal ise dünyanın birçok ülkesinde kulüplerin ve sporcuların sponsorluklarını üstlendiklerini aktararak, "Yeni sezonda Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin heyecanına eşlik etmenin ve isim sponsorluğunu üstlenmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" açıklamasını yaptı.

Bora Akyol