Kadınlar, devlet kurslarında sanat öğreniyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Eğitim Hizmet Biriminde açılan filografi ve kilim kursu, kadınlardan yoğun ilgi görüyor. Kurslara katılan dezavantajlı kadınlar, bir yandan sanat öğrenirken bir yandan da aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Kadınların zamanlarını en iyi şekilde geçirmek için kursa geldiğini dile getiren Filografi Kursu Usta Öğretici Menşure Özden, “Öğrenciler filografi kursuna gelip burada hem meslek ediniyor hem sosyalleşiyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Bu meslek uzak doğudan gelen bir meslektir. Kursiyerlerimiz burada filografi, nakış, mefruşat gibi ellerinden gelen her türlü beceriyi sanata döküyorlar. Evde oturmak yerine buraya gelip zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyorlar" dedi.

“KİLİMLERE TÜRK MOTİFLERİNİ İŞLİYORUZ”

Kilim Kursu Usta Öğreticisi Yıldız Kum ise, “Burada unutulmaya yüz tutmuş kilim dokumacılığını tekrar canlandırmaya çalışıyoruz. Benim annem de eskiden kilim dokuyordu. Bundan dolayı bu işi gün yüzüne çıkarmak istedim. Kursiyerlerimiz de bu işi öğrensin istedim. Burada Türk motifleri ile modern motifleri bir araya getirerek harmanlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kursiyerler ise kurslara gelerek hem meslek edindiklerini hem de zamanlarını faydalı bir şekilde geçirdiklerini söylediler.

Uğur Ulu