Kadınlar Dünya Kupası: Almanya: 1 - İsveç: 2

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8. düzenlenen Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Almanya ile İsveç Roazhon Park'ta karşı karşı geldi. Mücadeleye etkili başlayan Almanya 16. dakikada Lina Magull 1-0 öne geçti. 22. dakikada İsveç, Sofia Jacobsson'ın golüyle ilk yarıyı 1-1 eşitlikle bitirdi. İkinci yarıya hızla başlayan İsveç, Stina Blackstenius'un fileleri havalandırmasıyla 2-1 öne geçti. Maçın ilerleyen dakikalarında iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmayınca İsveç adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde İsveç, Hollanda ile karşılaşacak.

Turgay Kılıç